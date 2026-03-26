Россияне стали чаще выбирать ломбарды вместо кредитов

Объем выдаваемых ломбардами займов под залог имущества в России растет, так как россияне все чаще обращаются туда для получения крупных сумм.

По данным Mash Money, общий портфель рынка составляет от 300 до 350 млрд рублей, за несколько лет рост сегмента составил 30-50%. При этом количество клиентов растет в меньше степени, объемы увеличиваются за счет количества операций и среднего чека. Клиенты современных ломбардов отдают в залог эксклюзивные украшения, часы, коллекционные вещи и автомобили, получая займы на десятки миллионов рублей.

Эксперты полагают, что из-за ужесточение кредитной политики банков и микрофинансовых организаций люди стали выбирать ломбарды в качестве альтернативы классическому кредитованию.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН подчеркнул, что только банки имеют право выдавать кредиты. Ломбарды выдают нелегальные займы, поэтому клиенты этих организаций не защищены законом.



