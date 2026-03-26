Канада расширила санкции против России, добавив 100 судов

Канада включила в санкционные списки еще 100 судов в рамках ограничительных мер против России. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

В ведомстве пояснили, что новые меры направлены на усиление борьбы с обходом ранее введенных санкций. Соответствующее решение опубликовано на сайте канадского правительства.

В России ранее заявляли, что экономика страны адаптируется к санкционному давлению, которое западные государства усиливают на протяжении последних лет. В Москве также отмечали, что на Западе не готовы признать неэффективность введенных ограничений.

При этом в ряде западных стран звучали оценки о том, что антироссийские санкции не достигли заявленных целей, передает «Радиоточка НСН».

