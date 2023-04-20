Аэропорт Домодедово предложил услугу по доставке багажа домой

Груз доставят по любому адресу в удобное время. Это позволит пассажирам после перелета поехать сразу по своим делам. Сервис действует для пассажиров как внутренних, так и международных авиалиний.

Ранее в Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

