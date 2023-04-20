Аэропорт Домодедово предложил услугу по доставке багажа домой
20 апреля 202303:02
В московском аэропорту Домодедово появилась новая услуга по доставке багажа онлайн, сообщает телеканал «360».
Груз доставят по любому адресу в удобное время. Это позволит пассажирам после перелета поехать сразу по своим делам. Сервис действует для пассажиров как внутренних, так и международных авиалиний.
Ранее в Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru