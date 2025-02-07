«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг

Уточняется, что вылет из московского «Шереметьево» по четвергам и субботам будут производить с 22 марта. При этом билеты уже доступны для покупки.

В 2024 году авиакомпания уже возобновила прямые рейсы во вьетнамский Хошимин. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), российский турпоток во Вьетнам за год вырос на 84,9% вопреки.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что к 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 миллионов россиян. Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что страна не сможет принять более трех миллионов российских туристов из-за недостаточно развитой инфраструктуры.

