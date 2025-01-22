«Аэрофлот» и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты
22 января 202512:12
Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования на авиабилеты. Их согласовала Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), сообщило ведомство.
Так, «Аэрофлот» и S7 указали, что будут продавать не менее 60% билетов ниже экономически обоснованного тарифа. По максимальному тарифу компании решили реализовывать менее 2,5% билетов.
Ранее стало известно, что группа «Аэрофлот» перевезла в 2024 году 55,3 млн пассажиров. Это на 16,8% больше, чем годом ранее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru