«Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы со 2 октября
2 июля 202413:12
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы со 2 октября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Отмечается, что полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес.
Так, рейсы будут выполняться два раза в неделю со 2 по 26 октября, а с 28 октября их число увеличат до трех в неделю.
Ранее стало известно, что Судан ведет с Россией переговоры о запуске прямого авиасообщения, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru