«Аэрофлот» вернет деньги за билеты на Кипр в связи с локдауном

Речь идет о пассажирах, которые купили билеты в Ларнаку с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга с датами с 26 апреля по 16 мая 2021 года. Перевозчик предлагает им возврат без применения штрафных санкций, либо однократное изменение даты вылета на новые даты до конца текущего года.

При этом «Аэрофлот» продолжит выполнять один ежедневный рейс Москва - Ларнака, а «Россия» - три еженедельных рейса по маршруту Санкт-Петербург - Ларнака.

Напомним, власти Кипра приняли решение серьезно ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 26 апреля до 9 мая планируется ввести комендантский час с девяти вечера до пяти утра.

