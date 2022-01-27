«Аэрофлот»: В четверг могут быть восстановлены рейсы в Стамбул и из него

Авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает на восстановление рейсов в Стамбул и из него в четверг, 27 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании. Там отметили, что порядка 500 пассажиров «Аэрофлота», которые ранее не могли вылететь из Стамбула из-за погодных условий, вернулись в Москву.

Стамбул с 21 января оказался под действием мощного циклона, его как и многие провинции страны завалило снегом.