«Аэрофлот»: В четверг могут быть восстановлены рейсы в Стамбул и из него
Авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает на восстановление рейсов в Стамбул и из него в четверг, 27 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании. Там отметили, что порядка 500 пассажиров «Аэрофлота», которые ранее не могли вылететь из Стамбула из-за погодных условий, вернулись в Москву.
Стамбул с 21 января оказался под действием мощного циклона, его как и многие провинции страны завалило снегом.
Все рейсы в аэропорту этого крупнейшего турецкого города были приостановлены с понедельника.
По данным АТОР, на отдыхе в Стамбуле находятся около 2 тысяч организованных и 5 тысяч самостоятельных туристов из России. Туроператоры и авиакомпании занимались вопросами продления их пребывания в отелях до открытия рейсов.
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