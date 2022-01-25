В АТОР рассказали о числе русских туристов в занесенном снегом Стамбуле

Около 2 тысяч организованных и 5 тысяч самостоятельных туристов из России, по предварительным данным, сейчас находятся на отдыхе в Стамбуле. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Все рейсы в аэропорту этого крупнейшего турецкого города приостановлены с понедельника из-за сильного снегопада.

По словам Ломидзе, туроператоры и авиакомпании занимаются вопросами продления пребывания своих клиентов в отелях до открытия рейсов, передает РИА Новости.