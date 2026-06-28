Овчинский: ЖК по программе реновации возводится на юго-востоке Москвы

В Южнопортовом районе Юго-Восточного административного округа Москвы по программе реновации строится жилой дом, общая площадь которого превышает 26 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Овчинский уточнил, что ЖК возводится по адресу: 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8. Ранее на этой территории находились дома старого фонда, которые были расселены и снесены в рамках действующей программы реновации.

«Трехсекционное здание переменной этажности рассчитано на 272 квартиры, пять из которых адаптируют для жителей с ограниченной мобильностью», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Придомовая территория будет озеленена и комплексно благоустроена по стандарту программы реновации. Появятся детская и спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха.

На объекте сейчас идёт устройство монолитных конструкций — уже выполнено более 50% от общего объёма. Также начато возведение наружных и внутренних стен здания.

Новостройка возводится недалеко от центра в локации с развитой социально-бытовой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. В пяти минутах ходьбы находится станция «Дубровка», в десяти минутах — станция Московского центрального кольца (МЦК) Автозаводская. Поблизости расположены парк «Кожухово», ухоженная набережная, торгово-развлекательный центр, образовательные и медицинские учреждения.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Москва остаётся одним из лидеров среди регионов по объёмам строительства.

