«Аэрофлот» открыл рейсы по маршруту Хабаровск – Бангкок

Сегодня Airbus A330-300 вылетел с 211 пассажирами на борту в столицу Таиланда. Это первый регулярный рейс в этот мегаполис из Хабаровска.

Рейсы запланированы по четвергам и субботам. Прилететь обратно можно по средам и субботам.

В июле перевозчик начал выполнять прямые перелеты из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде.

Ранее «Аэрофлот» урегулировал отношения с лизингодателем по 17 самолетам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

