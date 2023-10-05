«Аэрофлот» открыл рейсы по маршруту Хабаровск – Бангкок
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы из Хабаровска в Бангкок, сообщает в Telegram хабаровский аэропорт.
Сегодня Airbus A330-300 вылетел с 211 пассажирами на борту в столицу Таиланда. Это первый регулярный рейс в этот мегаполис из Хабаровска.
Рейсы запланированы по четвергам и субботам. Прилететь обратно можно по средам и субботам.
В июле перевозчик начал выполнять прямые перелеты из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде.
Ранее «Аэрофлот» урегулировал отношения с лизингодателем по 17 самолетам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» открыл рейсы по маршруту Хабаровск – Бангкок
- Медики Великого Новгорода отказались помогать онкобольному из-за боязни «заразиться»
- Мигранты штурмуют границу США в Эль-Пасо
- ФБР не подтвердило сообщения о слежке за сторонниками Трампа
- СМИ: Турции готовит встречу по разрешению конфликта на Украине
- Блинкен пошутил про русских друзей после сигнала тревоги
- Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку
- СМИ: Канада выдала разрешения на обход антироссийских санкций
- Байден не сообщил, обещал ли Зеленскому поставку ракет ATACMS
- СМИ: власти Германии в ближайшее время не будут поставлять Taurus Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru