«Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Доминикану с 1 октября

«Аэрофлот» планирует приступить к выполнению рейсов из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана) с 1 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении говорится, что из России в Доминикану и обратно можно будет улететь на самолете Airbus A350-900 три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее «Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, полёты начнут выполнять с 1 октября.

