«Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Доминикану с 1 октября
10 сентября 202115:48
«Аэрофлот» планирует приступить к выполнению рейсов из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана) с 1 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что из России в Доминикану и обратно можно будет улететь на самолете Airbus A350-900 три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
Ранее «Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, полёты начнут выполнять с 1 октября.
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10 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru