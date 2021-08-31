«Аэрофлот» начал продавать билеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о старте продаж билетов на рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении говорится, что полёты будут осуществляться с 1 октября. Ежедневно будут выполняться по два рейса на каждый из курортов.

Авиасообщение России с Египтом возобновилось 9 августа 2021 года. Допуски на полёты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду кроме «Аэрофлота» получили авиакомпании «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Smartavia, Nordwind и Azur Air.