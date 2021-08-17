«Победа» начнет полеты на курорты Египта не раньше октября
Авиакомпания «Победа» готова открыть рейсы в Египет, однако произойдет это не раньше конца октября, сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.
По его словам, у «Победы» до конца летнего сезона сверстано расписание и свободных самолетов нет.
«Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября», - добавил Калмыков.
Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами с 9 августа. Допуски на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду получили авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Smartavia, Nordwind и Azur Air.
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