«Победа» начнет полеты на курорты Египта не раньше октября

Авиакомпания «Победа» готова открыть рейсы в Египет, однако произойдет это не раньше конца октября, сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

По его словам, у «Победы» до конца летнего сезона сверстано расписание и свободных самолетов нет.

«Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября», - добавил Калмыков.

Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами с 9 августа. Допуски на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду получили авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Smartavia, Nordwind и Azur Air.

