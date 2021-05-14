«Аэрофлот» через месяц может открыть рейсы на Кубу

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» гендиректор компании Михаил Полубояринов.

«С июня месяца мы рассматриваем возможность полетов на Кубу. Это Варадеро, мы туда ранее никогда не летали»,— сказал он.

Серьезное сокращение международных авиарейсов и огромная конкуренция на внутреннем рынке могут привести к банкротству ряда российских авиакомпаний, заявил в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

