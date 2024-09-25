Адыгея приняла летом более 200 тысяч туристов

Республика Адыгея за летний сезон приняла свыше 200 тысяч туристов, что на 20% больше показателя 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что в Адыгее представлен большой перечень направлений туризма, в том числе событийный, оздоровительный, гастрономический и экотуризм. В свою очередь глава региона Марат Кумпилов сообщил, что якорным проектом для развития туристского потенциала Адыгеи является создание всесезонного горнолыжного экокурорта «Лагонаки».

Россию с начала 2024 года посетили более 2,3 млн иностранных туристов

По данным властей республики, в 2023 году ее посетило более 510 тысяч туристов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в разговоре с НСН рассказал, что пешие прогулки в рамках горного туризма все больше популярны у россиян, а «Кавказская тропа» поспособствует росту интереса к этому направлению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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