Зверев первым вышел в полуфинал Australian Open

Представитель Германии Александр Зверев стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинальной встрече в Мельбурне он оказался сильнее соперника из США Томми Пола.

Матч завершился за четыре сета с двумя тай-брейками, в которых больше повезло Звереву: 7:6, 7:6, 2:6, 6:1. Теннисист из ФРГ посеян на турнире под вторым номером, американец имел 12 номер.

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Соперник Зверева по полуфиналу определится в матче испанца Карлоса Алькараса (3 номер посева) с сербом Новаком Джоковичем (7). Начало запланировано на 12:30 по московскому времени 21 января.

Александру Звереву 27 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он родился в семье русских теннисистов, которые эмигрировали из СССР в 1991 году.

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ФОТО: ТАСС / EPA / JAMES ROSS
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