Зверев первым вышел в полуфинал Australian Open

Представитель Германии Александр Зверев стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинальной встрече в Мельбурне он оказался сильнее соперника из США Томми Пола.

Матч завершился за четыре сета с двумя тай-брейками, в которых больше повезло Звереву: 7:6, 7:6, 2:6, 6:1. Теннисист из ФРГ посеян на турнире под вторым номером, американец имел 12 номер.