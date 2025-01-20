Павлюченкова сыграет с первой ракеткой в четвертьфинале Australian Open

В четвертом круге 33-летняя россиянка оказалась сильнее хорватки Донны Векич в двух сетах - 7:6 (7:0), 6:0. Павлюченкова занимает 32 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на Australian Open она посеяна под 27 номером. Векич 28 лет, она выступала под 18 номером.

Соболенко в 1/8 без проблем выбила из турнира 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву (15 место в рейтинге WTA) в двух сетах - 6:1, 6:2. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в парном разряде Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал после победы над дуэтом хозяек кортов - Кимберли Биррелл и Оливии Гадеки - 6:3, 6:2.

