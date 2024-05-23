Новую спортивную драму о фигуристах Пахомовой и Горшкове снимут в России
Новую спортивную драму о первых олимпийских чемпионах в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове представили создатели на очной защите проектов национальных фильмов, передает ТАСС.
Главные роли в картине исполнят Стася Милославская и Иван Янковский, в роли их тренера Елены Чайковской снимется олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду Татьяна Навка, она же выступит в роли продюсера ленты.
«Если бы не Пахомова и Горшков, то, возможно, сегодня не было бы таких олимпийских чемпионов в танцах на льду, например, как Татьяна Навка и Роман Костомаров. Благодаря им вообще танцы на льду стали олимпийским видом спорта. Конечно, наш фильм воспитает в российской молодежи эту любовь к родине и патриотизм», - рассказала Навка на защите проекта.
Предварительное название фильма – «Кумпарсита». Так называлась легендарная программа, с которой Пахомова и Горшков в 1976 году победили на Играх в Инсбурке.
Ранее стало известно, что завершены съемки фильма Константина Буслова «Злой город», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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