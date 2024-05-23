Новую спортивную драму о фигуристах Пахомовой и Горшкове снимут в России

Главные роли в картине исполнят Стася Милославская и Иван Янковский, в роли их тренера Елены Чайковской снимется олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду Татьяна Навка, она же выступит в роли продюсера ленты.

«Если бы не Пахомова и Горшков, то, возможно, сегодня не было бы таких олимпийских чемпионов в танцах на льду, например, как Татьяна Навка и Роман Костомаров. Благодаря им вообще танцы на льду стали олимпийским видом спорта. Конечно, наш фильм воспитает в российской молодежи эту любовь к родине и патриотизм», - рассказала Навка на защите проекта.

Предварительное название фильма – «Кумпарсита». Так называлась легендарная программа, с которой Пахомова и Горшков в 1976 году победили на Играх в Инсбурке.

Ранее стало известно, что завершены съемки фильма Константина Буслова «Злой город», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

