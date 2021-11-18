Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату

Зобнин стал одним из главных антигероев Евро-2020. Его чудовищная ошибка в игре с Данией «поставила крест» на надеждах сборной России выйти из группы.

При этом после провала сборной России на Чемпионате Европы капитан «Спартака» Георгий Джикия потребовал увеличить ему зарплату, желая получать «не меньше Зобнина».

