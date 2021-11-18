Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить ему зарплату, сообщают спортивные СМИ со ссылкой на бывшего пресс-атташе сборной России Илью Казакова.

Ранее Зобнина называли самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,45 млн евро в год. Сейчас он попросил сократить ее до 2 млн евро, объяснив это тем, что «получает незаслуженно много».

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Зобнин стал одним из главных антигероев Евро-2020. Его чудовищная ошибка в игре с Данией «поставила крест» на надеждах сборной России выйти из группы.

При этом после провала сборной России на Чемпионате Европы капитан «Спартака» Георгий Джикия потребовал увеличить ему зарплату, желая получать «не меньше Зобнина».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуФутболистСпартак
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