Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату
Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить ему зарплату, сообщают спортивные СМИ со ссылкой на бывшего пресс-атташе сборной России Илью Казакова.
Ранее Зобнина называли самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,45 млн евро в год. Сейчас он попросил сократить ее до 2 млн евро, объяснив это тем, что «получает незаслуженно много».
Зобнин стал одним из главных антигероев Евро-2020. Его чудовищная ошибка в игре с Данией «поставила крест» на надеждах сборной России выйти из группы.
При этом после провала сборной России на Чемпионате Европы капитан «Спартака» Георгий Джикия потребовал увеличить ему зарплату, желая получать «не меньше Зобнина».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Подозреваемого в педофилии депутата Самсонова увезли из суда на скорой
- Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату
- СМИ назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода
- Заразившуюся COVID-19 пациентку привязывали к кровати в новосибирской больнице
- Ученые выяснили, что ношение масок на 53% снижает заболеваемость COVID-19
- Актер Сергей Жигунов подал в суд на кинокомпанию миллиардера из списка Forbes
- Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба умер от коронавируса
- Рекордное число: в России подтвердили 1251 смерть от COVID-19 за сутки
- Премьер Польши заявил о 20 тысячах находящихся в Белоруссии мигрантов
- В МИД Украины рассказали о плане сдерживания «агрессии России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru