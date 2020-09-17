«Знает как, что, где». Экс-глава Союза биатлонистов охарактеризовал задержанного предшественника

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире НСН рассказал о Александре Кравцове.

Бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по делу о растрате. Следствие полагает, что за время его работы шесть человек были назначены на должности аналитиков комплексной научной группы, получали зарплату, однако фактически не работали. Сумма ущерба оценивается в 14,5 миллиона рублей. По данным Общественной наблюдательной комиссии, Кравцов сейчас находиться в изоляторе на Петровке.

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, сменивший Кравцова на его должности, отметил в эфире НСН, что его предшественник обладал большим опытом нахождения в спортивной индустрии, за что даже был награжден.

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«На данный момент могу сказать только одно – я не в курсе происходящих событий, поэтому надо разобраться, узнать более подробно – что, отчего и почему. А потом делать какие-то выводы. Тем более, как я понимаю, это просто так не приходит, поэтому надо более внимательно и скрупулезно посмотреть. Кравцов очень много времени отработал в спорте, знает всю спортивную составляющую, как, что, где. Кстати, награжден был орденами за хорошую работу. Поэтому его могут характеризовать в зависимости от того, кто какую цель преследует», - заявил он.

Кравцов в 2014-2018 годах возглавлял Союз биатлонистов России. По данным СМИ, уголовное дело основано на материалах проверок именно за этот период. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Биатлон
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