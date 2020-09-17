«Знает как, что, где». Экс-глава Союза биатлонистов охарактеризовал задержанного предшественника

Бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по делу о растрате. Следствие полагает, что за время его работы шесть человек были назначены на должности аналитиков комплексной научной группы, получали зарплату, однако фактически не работали. Сумма ущерба оценивается в 14,5 миллиона рублей. По данным Общественной наблюдательной комиссии, Кравцов сейчас находиться в изоляторе на Петровке.

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, сменивший Кравцова на его должности, отметил в эфире НСН, что его предшественник обладал большим опытом нахождения в спортивной индустрии, за что даже был награжден.