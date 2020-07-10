«На биатлон не хватит сил»: Драчев рассказал об уходе из СБР
Теперь уже бывший глава Союза биатлонистов России объяснил в эфире НСН, что работа в Госдуме занимает у него все время.
Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России ради работы в Госдуме. Он сообщил, что покидает должность, которую занимал с мая 2018 года.
В эфире НСН Драчев сообщил, что дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст ему возможности сосредоточиться на работе по линии биатлона.
«После принятия поправок в Конституцию появилось много работы в Государственной думе, было принято решение, что все свои силы следует направить на государственную службу. Сейчас очень много законов, которые надо принимать, очень много работы. Не хватит сил вести два направления, в биатлоне работы тоже хватает, подготовка к олимпийским играм предстоит, она тоже будет сложной. Что касается следующего главы союза биатлонистов - это решение должна принять федерация», - добавил он.
Ранее сообщалось, что группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.
Выборы нового главы СБР пройдут 11 июля на внеочередной конференции организации в Химках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru