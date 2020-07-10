«На биатлон не хватит сил»: Драчев рассказал об уходе из СБР

«После принятия поправок в Конституцию появилось много работы в Государственной думе, было принято решение, что все свои силы следует направить на государственную службу. Сейчас очень много законов, которые надо принимать, очень много работы. Не хватит сил вести два направления, в биатлоне работы тоже хватает, подготовка к олимпийским играм предстоит, она тоже будет сложной. Что касается следующего главы союза биатлонистов - это решение должна принять федерация», - добавил он.

Ранее сообщалось, что группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.

Выборы нового главы СБР пройдут 11 июля на внеочередной конференции организации в Химках.

