«На биатлон не хватит сил»: Драчев рассказал об уходе из СБР

Теперь уже бывший глава Союза биатлонистов России объяснил в эфире НСН, что работа в Госдуме занимает у него все время.

Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России ради работы в Госдуме. Он сообщил, что покидает должность, которую занимал с мая 2018 года.

В эфире НСН Драчев сообщил, что дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст ему возможности сосредоточиться на работе по линии биатлона.

Драчев отшутился от обвинений в растрате

«После принятия поправок в Конституцию появилось много работы в Государственной думе, было принято решение, что все свои силы следует направить на государственную службу. Сейчас очень много законов, которые надо принимать, очень много работы. Не хватит сил вести два направления, в биатлоне работы тоже хватает, подготовка к олимпийским играм предстоит, она тоже будет сложной. Что касается следующего главы союза биатлонистов - это решение должна принять федерация», - добавил он.

Ранее сообщалось, что группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.

Выборы нового главы СБР пройдут 11 июля на внеочередной конференции организации в Химках.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Спорт
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