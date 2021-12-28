Злодеев признан лучшим игроком сборной РФ в матче МЧМ со Швейцарией

Хоккеист российской молодежной сборной Дмитрий Злодеев был признан лучшим игроком в составе национальной команды в матче группового этапа молодежного чемпионата мира — 2022 со Швейцарией, сообщает РИА Новости.

Хоккеисты молодежной сборной России уступили Швеции в стартовом матче ЧМ-2022

Встреча в Ред-Дире завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян. Злодеев стал автором одного гола.

У соперников лучшим игроком признан вратарь Кевин Паше, отразивший 28 бросков из 32-х.

Ранее молодежная сборная России по хоккею в матче чемпионата мира – 2022 уступила команде Швеции со счетом 3:6.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ХоккейСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры