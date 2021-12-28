Злодеев признан лучшим игроком сборной РФ в матче МЧМ со Швейцарией
Хоккеист российской молодежной сборной Дмитрий Злодеев был признан лучшим игроком в составе национальной команды в матче группового этапа молодежного чемпионата мира — 2022 со Швейцарией, сообщает РИА Новости.
Встреча в Ред-Дире завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян. Злодеев стал автором одного гола.
У соперников лучшим игроком признан вратарь Кевин Паше, отразивший 28 бросков из 32-х.
Ранее молодежная сборная России по хоккею в матче чемпионата мира – 2022 уступила команде Швеции со счетом 3:6.
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