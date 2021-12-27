Хоккеисты молодежной сборной России уступили Швеции в стартовом матче ЧМ-2022

Молодежная сборная России по хоккею в матче чемпионата мира – 2022 уступила команде Швеции со счетом 3:6.

Хоккеист Кузнецов пропустит Олимпиаду из-за кокаина

В стартовом матче первенства в канадском Ред-Дире россияне проиграли соперникам со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2). В составе сборной Швеции отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах, Даниэль Льюнгман, пишут Известия. Кроме того, две шайбы в игре на счету россиянина Матвея Мичкова, одна — Федора Свечкова.

В следующем матче в рамках молодежного чемпионата мира российская команда встретится со сборной Швейцарии, игра пройдет 28 декабря, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МолодежьЧемпионат МираШвецияСборная РоссииХоккей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры