Хоккеисты молодежной сборной России уступили Швеции в стартовом матче ЧМ-2022
Молодежная сборная России по хоккею в матче чемпионата мира – 2022 уступила команде Швеции со счетом 3:6.
В стартовом матче первенства в канадском Ред-Дире россияне проиграли соперникам со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2). В составе сборной Швеции отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах, Даниэль Льюнгман, пишут Известия. Кроме того, две шайбы в игре на счету россиянина Матвея Мичкова, одна — Федора Свечкова.
В следующем матче в рамках молодежного чемпионата мира российская команда встретится со сборной Швейцарии, игра пройдет 28 декабря, пишет Газета.ру.
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