Зиньковский, Литвинов и Уткин покинули расположение сборной России

Как пояснил старший врач сборной России Владимир Хайтин, это связано с хроническим перегрузочным состоянием футболистов.

«Во избежание ухудшения состояния, мы решили направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к следующим матчам», - сказал он.

По словам Хайтина, у полузащитника «Ростова» Даниила Уткина диагностирована ОРВИ, из-за чего он не сыграет в товарищеском матче с против сборной Кубы.

Он добавил, что также по медицинским причинам сбор пропустят полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов и вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 20 ноября сборная России по футболу сыграет в Волгограде против национальной команды Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

