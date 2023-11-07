Миранчука и Захаряна не вызвали в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил состав национальной команды на ноябрьский сбор. Как сообщает пресс-служба сборной, были вызваны 29 футболистов.
В расширенный состав попали голкиперы Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Артур Нигматуллин («Пари НН») и Андрей Лунёв («Карабах» Агдам).
Из защитников вызвали Сергея Волкова («Краснодар»), Арсена Адамова («Оренбург»), Даниила Хлусевича и Руслана Литвинова (оба – «Спартак» Москва), Максима Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александра Сильянова («Локомотив» Москва), Александра Солдатенкова, Юрия Горшкова (оба – «Крылья Советов» Самара), Евгения Харина («Ахмат» Грозный).
Также в список попали полузащитники Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак» Москва), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит» Санкт-Петербург).
Нападающих трое: Александр Соболев («Спартак» Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).
Отметим, что в расширенный состав сборной не попали Алексей Миранчук и Арсен Захарян. По словам Карпина, они пропустят ноябрьский сбор по причине нехватки игровой практики.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 20 ноября сборная России по футболу сыграет в Волгограде против Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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