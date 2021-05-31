Зидан рассказал, почему ушел из «Реала»
Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил, что покинул пост главного тренера из-за недоверия со стороны руководства. Об этом сообщается в письме AS.
Он отметил, что клуб не поддерживал его в строительстве долгосрочных планов. По словам Зидана, он продолжит свою тренерскую карьеру, однако ему хотелось бы получить уважение за то, что он сделал для бывшего клуба, пишет ФАН. «Человеческие отношения важнее денег и славы. Поэтому после поражений мне было так больно читать в прессе, что в случае неудачи в следующем матче меня уволят», — подчеркнул Зидан.
Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала» 27 мая 2021 года. За прошедший сезон команда под его руководством не взяла ни одного трофея. При этом в предыдущих сезонах мадридские футболисты завоевали два титула чемпионов Испании и три раза победили в Лиге Чемпионов, сообщает RT.
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