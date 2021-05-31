Аргентина не примет Кубок Америки по футболу

Южноамериканская конфедерация футбола (Conmebol) решила не проводить Кубок Америки 2021 года в Аргентине. Об этом сообщило издание Reuters 31 мая.

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Отмечается, что Conmebol ищет альтернативную площадку для проведения турнира. По словам конфедерации, текущие обстоятельства не позволяют провести соревнование в Аргентине. Conmebol не раскрывает причины своего решения, однако известно, что сейчас в стране наблюдается тяжелая обстановка с коронавирусом.

Ранее 21 мая южноамериканская конфедерация футбола лишила Колумбию права проведения Кубка Америки из-за политических беспорядков и всплеска случаев заражения COVID-19. Генсек Conmebol Гонсало Беллозо сообщил, что обсуждал проведение Кубка с властями Чили. Изначально турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧилиКолумбияАргентинаФутбол
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