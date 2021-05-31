Аргентина не примет Кубок Америки по футболу
Южноамериканская конфедерация футбола (Conmebol) решила не проводить Кубок Америки 2021 года в Аргентине. Об этом сообщило издание Reuters 31 мая.
Отмечается, что Conmebol ищет альтернативную площадку для проведения турнира. По словам конфедерации, текущие обстоятельства не позволяют провести соревнование в Аргентине. Conmebol не раскрывает причины своего решения, однако известно, что сейчас в стране наблюдается тяжелая обстановка с коронавирусом.
Ранее 21 мая южноамериканская конфедерация футбола лишила Колумбию права проведения Кубка Америки из-за политических беспорядков и всплеска случаев заражения COVID-19. Генсек Conmebol Гонсало Беллозо сообщил, что обсуждал проведение Кубка с властями Чили. Изначально турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии, сообщают «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 694 / сут.
Умерли
121 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+7 386 / сут.
- Семья летчика Ярошенко попросила Байдена его помиловать
- Мошенники стали обманывать граждан при фальшивом приеме на работу
- Раненая в Екатеринбурге девочка после операции остается в реанимации
- Аргентина не примет Кубок Америки по футболу
- У экс-мэра Владивостока прошли обыски
- Американский врач спрогнозировал появление COVID-26 и COVID-32
- МИД РФ: SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России
- Стало известно, когда цены перестанут расти
- В Нигерии боевики похитили около 200 школьников
- Пушков: Украину ждут «плохие новости» из-за Черного моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru