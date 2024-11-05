Журова заступилась за олимпийскую чемпионку Хелиф

Завоевавшая «золото» на Олимпиаде в Париже в соревнованиях по боксу Иман Хелиф, по всей видимости, не трансгендер, а гермафродит. Об этом в интервью NEWS.ru заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Она отметила, что Хелиф не виновата в сложившейся ситуации. По мнению Журовой, стоит обратить внимание на позицию алжирской федерации и Международного олимпийского комитета, которые допустили спортсменку до соревнований.

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« Я думаю, от рождения она имела мужские и женские половые признаки, ее родители в детстве, понимая, что что-то не совсем в порядке, записали ее девочкой. Насколько я понимаю, она никаких операций не делала», — предположила парламентарий.

Журова также усомнилась в достоверности новых доказательств и в том, что Хелиф давала согласие на их публикацию в прессе.

«Как они оказались в прессе? Она давала на это разрешение? Мне это напоминает утку, особенно с подробностями, которые сейчас повылезали», — подчеркнула депутат.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что трансгендерам необходимо запретить участие в мировом спорте и отправить их на лечение. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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