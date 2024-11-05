Журова заступилась за олимпийскую чемпионку Хелиф

Двадцать семь мигрантов выдворят из РФ за нарушение режима пребывания после рейда по складам в Подмосковье

Сбербанк отрицает массовый сбой в московских отделениях

Более 300 пострадавших эвакуированы с начала года пилотами санвертолетов Московского авиацентра

Автоэксперт считает, что половина автомобилистов снизят скорость, если в моменте узнают о нарушении ПДД