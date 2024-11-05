СМИ: У провалившей гендерный тест боксерши Хелиф выявили наличие тестикул

Спортсменка из Алжира, олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф по данным медицинских исследований является мужчиной. Об этом пишет издание Le Correspondant со ссылкой на журналиста Джаффара Айта Аудиа.

Отмечается, что из больниц Алжира и Франции были получены медицинские данные Хелиф. Согласно сданным в 2023 году тестам, у спортсменки отсутствует матка, при этом есть тестикулы и «микропенис». Кроме того, анализы показали наличие у олимпийской чемпионки мужского кариотипа XY и характерного для мужчин уровня тестостерона. Эндокринологи сделали вывод о генетической аномалии, которая спровоцировала нарушение метаболизма гормона, отмечает 360.ru.

На чемпионате мира 2023 года Иман Хелиф не прошла гендерный тест, который доказал повышенный уровень тестостерона в ее организме. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет одобрил участие спортсменки в Играх в Париже, где она завоевала золотую медаль. По данным СМИ, допуску Хелиф поспособствовал член МОК алжирец Мустафа Берраф.

