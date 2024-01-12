Журова: Российский шпажист Сергей Бида рискует предстать перед судом в США

Она подчеркнула, что для участия в олимпийской сборной страны спортсменам необходимо успеть получить американское гражданство, принять участие в национальном чемпионате, а затем пройти международные квалификационные старты и отборы.

«Насколько я знаю, если вдруг такое случится, то те американские спортсмены, которые на Игры не попадут, смогут подать в суд», — добавила депутат.

Журова напомнила историю легкоатлетки Юлии Степановой, которой обещали выступление на Олимпиаде после отъезда из России. Однако позже спортсменку не допустили даже в нейтральном статусе. Собеседница издания не исключила, что ситуация может повторится с другими российскими атлетами.

Ранее СМИ сообщали о том, что российские шпажисты Сергей Бида и Константин Лоханов планируют выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную США, передает «Радиоточка НСН».



