Журова связала допуск россиян на Олимпийские игры с выдвижением Путина
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) мог умышленно опубликовать критерии допуска на Олимпиаду-2024 в день, когда Владимир Путин объявил о намерении идти на новый президентский срок.
«Не исключаю, что это сделано именно сейчас умышленно, поскольку многие спортсмены поддержат Владимира Путина на выборах», - сказала парламентарий «Газете.Ru».
По ее мнению, таким образом МОК предупреждает, что поддержка Путина будет приравнена к поддержке спецоперации на Украине.
МОК 8 декабря допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Владимир Путин в пятницу, 8 декабря, сообщил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru