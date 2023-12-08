Журова связала допуск россиян на Олимпийские игры с выдвижением Путина

«Не исключаю, что это сделано именно сейчас умышленно, поскольку многие спортсмены поддержат Владимира Путина на выборах», - сказала парламентарий «Газете.Ru».

По ее мнению, таким образом МОК предупреждает, что поддержка Путина будет приравнена к поддержке спецоперации на Украине.

МОК 8 декабря допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Владимир Путин в пятницу, 8 декабря, сообщил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок, напоминает «Радиоточка НСН».

