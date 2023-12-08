МОК: допуск россиян к Олимпиаде-2024 обусловлен мнением большинства
Допуск российских атлетов и спортсменов из Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года в Париже обусловлено мнением большинства атлетов во всем мире, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
В заявлении организации говорится, что решение было поддержано Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (ANOC) и континентальными ассоциациями НОК.
«Большинство спортсменов считают, что не следует наказывать коллег-атлетов за действия правительства их стран», - подчеркнули в МОК.
Ранее МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года, но исключительно в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». От турнира отстранят атлетов, поддержавших спецоперацию ВС РФ на Украине, а также связанные с армией или организациями национальной безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru