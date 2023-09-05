Журова: Россия не примет «уничижительные» условия для допуска спортсменов

«Можно сказать, что они не позволили участвовать, потому что ограничений больше, чем возможностей для участия. Очень жесткие меры, уничижительные. Получается, если поедут, какое-то количество медалей удастся завоевать, но вероятность небольшая. Потом это будет выглядеть так, будто плавания в России больше нет. Синхронное плавание отменяется вдвойне - как спорт и как культура. Мы бойкотировать ничего не будем, мы просто не поедем, это другое. Мы просто не принимаем их условия, это не бойкот», - отметила Журова.

По ее словам, «враги» России обрадуются, если страна не поедет на Чемпионат мира, а также на Олимпиаду в Париже, поэтому специально выставляют такие условия. В ответ на это Журова призвала развивать внутренние соревнования во всех видах спорта.

«Если мы не поедем на Чемпионат мира, то обрадуются очень многие. Такая непростая ситуация. Наши соперники, уже враги сейчас радуются тому, что мы не принимаем условия, этого и добиваются. А спортсмены готовились, тренировались. Такая двоякая ситуация, они нас загнали в угол. Поэтому будем делать свое соревнование и продвигать наших спортсменов, делать национальные соревнования открытыми, возводить их в ранг международных. Это надо делать, например, не только с футболом и хоккеем, но с другими видами спорта, чтобы ребята стали героями», - заключила собеседница НСН.

Ранее Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе (Катар), который изначально был запланирован на лето 2023 года, был перенесен на 2024 год. Также в 2024 году пройдут XXXIII летние Олимпийские игры, которые примет Париж, передает «Радиоточка НСН».