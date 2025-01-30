Журова предположила, что Коу будет сложно быть независимым на посту главы МОК
Президент на пост главы МОК должен быть независимым, например, если это будет глава World Athletics Себастьян Коу, то Великобритания не позволит ему высказывать свое мнение, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Ранее, 16 сентября 2024 года, стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан-Антонио Самаранч (младший), зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, глава национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.
Журова отметила, что если выберут Самаранча, то он может заявить, что сохраняет традиции предыдущих руководителей и сделать отсылку, что даже во времена Холодной войны не допускалось, чтобы спортсмены были заложниками политической ситуации.
При этом по ее словам, Коу будет сложнее отстоять независимость. Депутат заявила, что, вероятно, другие члены МОК при голосовании будут учитывать, насколько можно воздействовать на того или иного кандидата.
Ранее Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет, чтобы вернуть медали Олимпиады-2024 года из-за их плохого качества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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