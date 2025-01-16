Умер трехкратный олимпийский призер пловец Дмитрий Волков

Пловец, трехкратный призер Олимпийских игр Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни. Об этом заявили в Федерации водных видов спорта.

По данным СМИ, Волков долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Дмитрий Волков родился в 1966 году в Москве. Спортсмен, который специализировался на плавании брассом, за свою карьеру четырежды стал чемпионом Европы, был многократным чемпионом СССР, завоевал серебро на Олимпиаде в 1992 году и две бронзы на Играх 1988 года. Волков с 2009 года занимал пост главного редактора журнала «Плавание».

Ранее в возрасте 86 лет умер четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Валентин Хардин.

