Журова посоветовала Валиевой вернуть медаль
Российская фигуристка Камила Валиева должна вернуть золотую медаль, отнятую у нее из-за допингового скандала. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, сообщил портал «ВсеПроСпорт».
По словам парламентария, хоть Валиева и заслужила золото на чемпионате Европы, однако эта победа сопряжена со скандалом. Чтобы не было напоминаний о допинговом скандале, медаль надо вернуть, подчеркнула Журова, отметив, что гораздо больше, чем награды, ценятся поддержка и любовь болельщиков.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с командой Валиевой по вопросу выплаты компенсации в связи с неудачной апелляцией в Верховный суд Швейцарии.
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