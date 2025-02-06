Журова посоветовала Валиевой вернуть медаль

По словам парламентария, хоть Валиева и заслужила золото на чемпионате Европы, однако эта победа сопряжена со скандалом. Чтобы не было напоминаний о допинговом скандале, медаль надо вернуть, подчеркнула Журова, отметив, что гораздо больше, чем награды, ценятся поддержка и любовь болельщиков.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с командой Валиевой по вопросу выплаты компенсации в связи с неудачной апелляцией в Верховный суд Швейцарии.

