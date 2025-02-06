Журова посоветовала Валиевой вернуть медаль

Российская фигуристка Камила Валиева должна вернуть золотую медаль, отнятую у нее из-за допингового скандала. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, сообщил портал «ВсеПроСпорт».

Юрист объяснила, за что Валиева должна выплатить WADA восемь тысяч франков

По словам парламентария, хоть Валиева и заслужила золото на чемпионате Европы, однако эта победа сопряжена со скандалом. Чтобы не было напоминаний о допинговом скандале, медаль надо вернуть, подчеркнула Журова, отметив, что гораздо больше, чем награды, ценятся поддержка и любовь болельщиков.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с командой Валиевой по вопросу выплаты компенсации в связи с неудачной апелляцией в Верховный суд Швейцарии.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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