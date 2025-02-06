Юрист объяснила, за что Валиева должна выплатить WADA восемь тысяч франков

По её словам, обычно проигравшая в суде сторона возмещает выигравшей судебные расходы, поэтому требование к проигравшей апелляцию спортсменке правомерно.

«Скорее всего, такое требование закреплено в решении Верховного суда Швейцарии. Там же указана сумма», - заключила юрист.

Ранее Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает RT.

