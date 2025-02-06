Юрист объяснила, за что Валиева должна выплатить WADA восемь тысяч франков
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не могло просто так потребовать восемь тысяч франков (более 492 тысяч рублей) от фигуристки Камилы Валиевой. Об этом NEWS.ru заявила спортивный юрист Анна Анцелиович.
По её словам, обычно проигравшая в суде сторона возмещает выигравшей судебные расходы, поэтому требование к проигравшей апелляцию спортсменке правомерно.
«Скорее всего, такое требование закреплено в решении Верховного суда Швейцарии. Там же указана сумма», - заключила юрист.
Ранее Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает RT.
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