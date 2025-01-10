Журова отказалась называть оскорбления темнокожего футболиста расизмом
Инцидент, произошедший в Новосибирске во время матча чемпионата России по футзалу, является провокацией и нечестной игрой. Как пишет РИА Новости, об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
В игре между «Сибиряком» и «Норильским никелем» площадку досрочно покинул темнокожий игрок гостей бразилец Нандо, имеющий гражданство РФ. Причиной стали расистские выкрики со стороны болельщиков новосибирского клуба.
По мнению Журовой, произошедшее связано с культурой боления. По её словам, такое поведение позволяют себе «ультрас-болельщики», и инцидентом «должен заняться РФС».
«Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды... Это нечестная игра», - заключила депутат.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал польский клуб «Легия» за оскорбительные баннеры про президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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