Журова отказалась называть оскорбления темнокожего футболиста расизмом

В игре между «Сибиряком» и «Норильским никелем» площадку досрочно покинул темнокожий игрок гостей бразилец Нандо, имеющий гражданство РФ. Причиной стали расистские выкрики со стороны болельщиков новосибирского клуба.

По мнению Журовой, произошедшее связано с культурой боления. По её словам, такое поведение позволяют себе «ультрас-болельщики», и инцидентом «должен заняться РФС».

«Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды... Это нечестная игра», - заключила депутат.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал польский клуб «Легия» за оскорбительные баннеры про президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

