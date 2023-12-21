Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Гальтье по делу о о расистских высказываниях

Суд города Ниццы полностью оправдал бывшего главного тренера ФК «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье, сообщает Le Parisien.

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Поводом для разбирательства стали якобы расистские высказывания 57-летнего специалиста в адрес темнокожих и мусульман, играющих за клуб «Ницца»

Сторона обвинения требовала для Гальтье один год лишения свободы условно и штраф в 45 тысяч евро, однако суд оправдал тренера по всем пунктам обвинения.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что может возглавить «ПСЖ», сообщает RT.

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ФОТО: кадр из трансляции
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