Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Гальтье по делу о о расистских высказываниях

Поводом для разбирательства стали якобы расистские высказывания 57-летнего специалиста в адрес темнокожих и мусульман, играющих за клуб «Ницца»

Сторона обвинения требовала для Гальтье один год лишения свободы условно и штраф в 45 тысяч евро, однако суд оправдал тренера по всем пунктам обвинения.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что может возглавить «ПСЖ», сообщает RT.

