Журова объяснила, почему сестры Аверины стали спортсменками года в России

Российские болельщики любят и поддерживают тех спортсменов, которые были недооценены на мировых соревнованиях. Таким мнением поделилась олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

При этом ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, по данным которого которого художественные гимнастки Арина и Дина Аверины стали спортсменками года. По версии россиян, именно эти девушки были самыми значимыми представительницами России на мировой арене.

Комментируя этот факт, Журова напомнила, что сестры в 2021 году не смогли получить золото на олимпийских играх в Токио. «У нас любят тех, кого обидели, и в случае с сестрами Авериными, наверное, так и получилось. Удивительно, что наши болельщики так оценивают и любят», - сказала Журова в эфире «Радио 1».

Ранее российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева получила главную награду международного фестиваля Sport Movies & TV 2021 – «спортивный Оскар» в Милане.

