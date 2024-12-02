Журова объяснила, почему отложили «Игры Дружбы»
Отмена «Игр Дружбы» в 2024 году связана с желанием участников международных соревнований после Олимпиады больше времени проводить дома. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
По её словам, участники Олимпийских игр являются в своих странах героями и желают не только чаще общаться с родными, но и раскручивать свою популярность.
Журова указала, что отказ спортсменов участвовать в «Играх Дружбы» не связан с нелюбовью к России.
«Они говорят, это наш выбор, не потому что мы вас не любим», — подчеркнула она.
Парламентарий добавила, что лучше всего проводить «Игры Дружбы» в те года, когда нет вообще никаких Олимпиад, то есть в нечётные.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение «Всемирных игр дружбы» отложено до особого решения главы российского государства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru