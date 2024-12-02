Журова объяснила, почему отложили «Игры Дружбы»

По её словам, участники Олимпийских игр являются в своих странах героями и желают не только чаще общаться с родными, но и раскручивать свою популярность.

Журова указала, что отказ спортсменов участвовать в «Играх Дружбы» не связан с нелюбовью к России.

«Они говорят, это наш выбор, не потому что мы вас не любим», — подчеркнула она.

Парламентарий добавила, что лучше всего проводить «Игры Дружбы» в те года, когда нет вообще никаких Олимпиад, то есть в нечётные.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение «Всемирных игр дружбы» отложено до особого решения главы российского государства, сообщает RT.