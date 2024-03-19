МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. Соответствующее заявление представлено на сайте МОК.

WADA: Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

«Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК выступает против использования спортсменов в целях политической пропаганды», - следует из релиза комитета.

Называя Игры дружбы политически мотивированным спортивным событием, МОК уточняет, что олимпийское движение осуждает подобные инициативы по политизации спорта.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыСпортМОК

Горячие новости

Все новости

партнеры