МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России
Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. Соответствующее заявление представлено на сайте МОК.
«Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК выступает против использования спортсменов в целях политической пропаганды», - следует из релиза комитета.
Называя Игры дружбы политически мотивированным спортивным событием, МОК уточняет, что олимпийское движение осуждает подобные инициативы по политизации спорта.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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