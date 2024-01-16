Журова назвала странными жалобы футболиста «Зенита» на рост цен
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала жалобы футболиста петербургского «Зенита» Данила Кругового на рост цен на продукты. Слова парламентария приводит Sport24.
Журова усомнилась, что футболисты ходят в магазины и следят за ценами. Заявления Кругового олимпийская чемпионка сочла странными.
«Может, это жены рассказывают футболистам о том, что цены растут», - высказалась депутат.
В интервью Metaratings Круговой пожаловался, что при растущих ценах в магазинах зарплата футболистов остается прежней.
По данным СМИ, «Зенит» стал лидером среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по зарплатам игроков. В сезоне-2023/2024 петербургская команда потратит на выплаты футболистам 32,54 миллиона евро, передает «Радиоточка НСН».
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