Мостовой о возможном контракте Кокорина с «Сочи»: Слишком высокая зарплата

Как сообщило издание «Чемпионат», ФК «Сочи» готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

По словам Мостового, он не сомневался в том, что Кокорин вернется на свой уровень после тюремного заключения.