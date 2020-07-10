Мостовой о возможном контракте Кокорина с «Сочи»: Слишком высокая зарплата

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя НСН сообщения о возможном контракте Александра Кокорина с ФК «Сочи», заявил, что зарплата в три миллиона евро слишком высокая для российского чемпионата.

Как сообщило издание «Чемпионат», ФК «Сочи» готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

По словам Мостового, он не сомневался в том, что Кокорин вернется на свой уровень после тюремного заключения.

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«Если Кокорин вернется в «Зенит», то это будет хорошо для «Зенита». Если останется в «Сочи», то это тоже неплохой вариант. Зарплата же в 3 миллиона евро – это чересчур, с учетом всего. Нынешней обстановки, уровня жизни, нашего чемпионата. Наш чемпионат не топовый, чтобы в нем деньги так просто доставались», - сказал Мостовой в эфире НСН.

Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард на правах аренды перешёл в «Сочи».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:КонтрактыСочиАлександр Кокорин
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