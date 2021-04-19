В Госдуме не исключили военных провокаций к началу Олимпиады в Пекине в 2022 году

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова не исключает, что США могут организовать провокации, приуроченные к зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года, по аналогии с событиями 2008 года, когда в столице КНР проводились летние Игры.

«За месяц до Олимпиады в Пекине в 2008 году ходили слухи, что команда США на поедет на игры. Однако тогда поддавили спонсоры, потому что помимо политики всегда есть экономика. У Олимпийского международного комитета, давайте честно говорить, спонсоры Coca-Cola, McDonald’s рассчитаны, в первую очередь, на американскую аудиторию. Поэтому они заявили, что Вашингтон не очень правильно себя ведёт, и ситуация была отыграна назад и США приняли участие в играх. Однако день открытия Олимпиады 08.08.2008 ознаменовался нападением Грузии на Цхинвал. Человек так устроен, когда он выбирает между праздником и войной, часто выбирает и смотрит последнее. Поэтому многие взгляды были тогда привлечены к войне в Южной Осетии, а не к спорту. Не удивлюсь, что нечто подобное мы увидим и в 2022 году», - отметила Светлана Журова.

Ранее Китай подверг жёсткой острой критике обсуждение отдельными странами возможного отказа от участия в предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских играх в Пекине. Комментарий прозвучал на фоне заявления главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон хочет поставить перед союзниками вопрос о возможном бойкоте предстоящих Игр в свете недавних обвинений Китая в нарушении прав человека.

