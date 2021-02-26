Журналисты «побили» актеров в хоккейном гала-матче на Красной площади

Накануне на Красной площади прошел гала-матч по хоккею между командой российских артистов, певцов, актеров театра и кино HC Ghostbusters и командой корреспондентов, комментаторов спортивных каналов, журналистов ХК РосПресса.

Играющий за команду HC Ghostbusters актер Павел Трубинер за несколько минут до выхода на лед дал небольшое интервью НСН.

«Это наш любимый противник. Мы с ним очень часто играем, мы знаем, что ожидать, но будем их все-таки давить и выигрывать», - сказал Трубинер. Актер также добавил, что его устроит только победный счет 5:0.

Следующим на лед выходил актер Иван Мулин. Он пожелал зрителям отличного настроения и с заботой попросил их не замерзнуть. Несмотря на пришедшую в Москву оттепель, ветер еще оставался по-зимнему холодным.

В комментарии НСН Мулин признался, что для него этот вечер стал встречей настоящих друзей, а не соперников.

«Мы все приехали просто встретиться с РосПрессой, с друзьями. Все очень рады друг друга видеть. Будем получать удовольствие от игры», - сказал НСН актер.

Перед самым вбрасыванием шайбы, НСН удалось поговорить с капитаном команды HC Ghostbusters, топ-менеджером «Росбанка» Сергеем Дзебанем. По его словам, составы команд в этот раз были очень сильными.

«Состав противников серьезный, но и у нас непростые парни играют! Будем стараться выигрывать», - сказал Дзебань НСН.

Вбрасывание провела актриса Олеся Судзиловская. Она призналась НСН, что давно является фанаткой команды HC Ghostbusters и будет болеть за них.

Игра разворачивалась стремительно, но преимуществом в счете и на льду быстро завладела команда ХК РосПресса.

Комментатор телеканала «Матч ТВ», игрок команды РосПресса Денис Казанский не мог усидеть на месте: то и дело выходил на лед и принимал самое активное участие в игре, которая захлестнула его с головой.

«Мы пока ведем, но это не конец. Площадка длинная, большая, как в футболе, поэтому тяжело. Мы выпустили Сычева, пусть он забивает. Сейчас наша футбольная команда работает!» - прокомментировал гала-матч Казанский.

Все четыре тайма команда HC Ghostbusters пыталась перехватить инициативу и переиграть соперников, но ХК РосПресса не отступала. Напряженная игра закончилась со счетом 9:4 в пользу журналистов.

Организатором матча выступил маркетплейс бизнес-авиации GetJet – инновационный IT-проект, превышающий по уровню самые звонкие стартапы «Кремниевой Долины».

