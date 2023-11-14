Журналист Карпов: Дзюба подрался с Пиняевым после матча против «Спартака»
После матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» игроки «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев устроили потасовку. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Отмечается, что по ходу встречи, которая завершилась вничью со счетом 1:1, Дзюба выразил претензии действиям партнера. Но Пиняев не промолчал и в ответ заявил, что Дзюба ходит по полю «пешком». Конфликт продолжился в раздевалке после окончания встречи.
В результате между игроками вспыхнула потасовка, разнимать Пиняева и Дзюбу пришлось их партнерам по команде.
Подчеркивается, что о конфликте узнал гендиректор клуба Владимир Леонченко. Он поговорил с главным тренером команды Михаилом Галактионовым и предъявил ему претензии из-за того, что он не контролирует атмосферу в раздевалке из-за Дзюбы, а также упрекнул его в том, что он ставит Артема в состав. При этом сообщается, что конфликт между игроками был исчерпан в тот же день.
Ранее «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в столичном дерби в рамках 14-го тура РПЛ. Команды встретились на «РЖД-Арене». На 53-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Антон Зиньковский. На 64-й минуте нападающий железнодорожников Артем Дзюба сравнял счет. «Спартак» находится на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке, передает «Радиоточка НСН».
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