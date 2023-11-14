Журналист Карпов: Дзюба подрался с Пиняевым после матча против «Спартака»

После матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» игроки «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев устроили потасовку. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Отмечается, что по ходу встречи, которая завершилась вничью со счетом 1:1, Дзюба выразил претензии действиям партнера. Но Пиняев не промолчал и в ответ заявил, что Дзюба ходит по полю «пешком». Конфликт продолжился в раздевалке после окончания встречи.