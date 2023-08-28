Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ
28 августа 202321:39
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, по мнению Артемы Дзюбы, является самым «отмороженным» среди футболистов, выступающих в премьер-лиге. Его цитирует Sport24.
«Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», - сказал Дзюба.
Тикнизян в этом сезоне провел восемь матчей, и забил четыре мяча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru