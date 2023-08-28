Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» - 1:0

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, по мнению Артемы Дзюбы, является самым «отмороженным» среди футболистов, выступающих в премьер-лиге. Его цитирует Sport24.

«Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», - сказал Дзюба.

Тикнизян в этом сезоне провел восемь матчей, и забил четыре мяча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФутболАртем Дзюба

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