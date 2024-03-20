Головин вошел в топ-20 самых дорогих игроков французской Лиги 1
Полузащитник футбольного клуба «Монако» россиянин Александр Головин занял 20-е место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Франции. Об этом сообщил портал Transfermarkt.
Рыночную стоимость футболиста оценили в 30 млн евро. Также на 20-ю строчку рейтинга попали одноклубник Головина Фоларин Балогун и полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис.
Самым дорогим игроком французской Лиги 1 по версии Transfermarkt стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (180 млн евро), за игроком следует его одноклубник Ашраф Хакими (65 млн). Последнее, сотое место рейтинга занимает полузащитник «Монпелье» Жорис Шотар, которого оценили в 10 млн евро.
Александр Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года, напоминает «Свободная пресса». В составе команды игрок провел уже 201 матч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru