Головин вошел в топ-20 самых дорогих игроков французской Лиги 1

Рыночную стоимость футболиста оценили в 30 млн евро. Также на 20-ю строчку рейтинга попали одноклубник Головина Фоларин Балогун и полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис.

Самым дорогим игроком французской Лиги 1 по версии Transfermarkt стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (180 млн евро), за игроком следует его одноклубник Ашраф Хакими (65 млн). Последнее, сотое место рейтинга занимает полузащитник «Монпелье» Жорис Шотар, которого оценили в 10 млн евро.

Александр Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года, напоминает «Свободная пресса». В составе команды игрок провел уже 201 матч.

